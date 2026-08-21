Michael Heule vom FC Thun wagt den Sprung in den deutschen Profifußball. Wie der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, wird sich der Linksverteidiger in Kürze dem 1. FC Heidenheim anschließen. „Der Transfer soll in den kommenden Tagen finalisiert werden“, so das Boulevardblatt.

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Die Ablöse liege bei umgerechnet bis zu 3,2 Millionen Euro. Für Heule ist es das erste Engagement außerhalb der Alpenrepublik. Seit 2025 steht der 25-Jährige im Berner Oberland unter Vertrag und gewann mit dem FCT im Sommer sensationell die Schweizer Meisterschaft.