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FT-Kurve Bundesliga

Fünf BVB-Entscheidungen gefallen

Am heutigen Dienstag um 20 Uhr schließt das Transferfenster der Bundesliga. Bei Borussia Dortmund sind wichtige Entscheidungen gefallen.

von Lukas Hörster
1 min.
Marcel Sabitzer mit Reggiani, Silva und Guirassy @Maxppp

Wer kommt?

Nach der schweren Verletzung von Giannis Konstantelias (23) legt Borussia Dortmund nochmal auf dem Transfermarkt nach. Ethan Nwaneri (19) kommt per Leihe vom FC Arsenal, der englische Offensivmann ist mittlerweile in Deutschland gelandet. Die Aktion kostet den BVB für ein Jahr fünf Millionen Euro, eine Kaufoption gibt es nicht.

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Wer kommt nicht?

Als Plan B zu Nwaneri bereitete Dortmund auch den Transfer von Marcel Regula (19) von Zaglebie Lubin vor. Dem Polen wurde mittlerweile aber abgesagt.

Parallel erkundigte sich Dortmund auch nach Nick Woltemade (24). Der DFB-Stürmer wechselt jedoch auf Leihbasis von Newcastle United zu Juventus Turin.

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Am Montagabend gab es nochmal BVB-Gerüchte um Fisnik Asllani (24). Berater Roger Wittmann bestätigte jedoch soeben bei ‚Sky‘, dass der Stürmer bei der TSG Hoffenheim bleibt.

Wer bleibt?

Außerdem sprach Wittmann über seinen Klienten Marcel Sabitzer (32). Dem Mittelfeldmann lagen zwar viele Offerten vor, doch bleibt der Wechselkandidat dem BVB erhalten.

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Was ist noch offen?

In Dortmund gibt es mit Luca Reggiani (18) und Fábio Silva (24) noch zwei Abschiedskandidaten. Für den italienischen Innenverteidiger bot gestern der FC Southampton. Silva hat mehrere Verehrer in Spanien, den Niederlanden und Italien. Konkret ist jedoch keine Fährte.

Immer unwahrscheinlicher ist zudem eine neuerliche Rückkehr von Jadon Sancho (26). Da der Engländer vereinslos ist, könnte er auch noch nach dem heutigen Deadline Day unterschreiben. Dafür müsste er aber große Abstriche bei der Bezahlung machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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