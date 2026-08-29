Der VfB Stuttgart gibt Lazar Jovanovic nicht wie bislang vorgesehen per Leihe, sondern gleich per festem Transfer ab. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt der 19-jährige Flügelspieler zu Udinese Calcio. Der Medizincheck sei bereits gebucht.

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Die Italiener zahlen 6,5 Millionen Euro Sockelablöse plus 1,5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Für den VfB bedeutet das ein Transferplus: Jovanovic war vor einem Jahr für fünf Millionen von Roter Stern Belgrad gekommen, spielte im Profiteam aber kaum eine Rolle.