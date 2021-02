Digne verlängert bei Everton

Lucas Digne bleibt dem FC Everton langfristig erhalten. Wie die Toffees offiziell vermelden, erhält der französische Linksverteidiger ein neues Arbeitspapier, das bis 2025 datiert ist.

„Die Fans haben mir von Anfang an das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Sie haben mir viel Liebe gezeigt und sogar einen Song für mich kreiert“, drückt Digne seine Zuneigung für den Liverpooler Klub aus. In 21 Saisonspielen bereitete der 27-Jährige schon sechs Treffer vor.

