Heidel-Zoff: Meyer bricht sein Schweigen

- Quelle: At Broski - Die Sport Show

Max Meyer hat nach einigen Jahren sein Schweigen über die Wechsel-Posse aus seiner Zeit beim FC Schalke 04 gebrochen. Wie der Mittelfeldspieler im Interview mit dem YouTube-Kanal ‚At Broski – Die Sport Show‘ verriet, missfiel ihm vor allem der Streit zwischen Berater Roger Wittmann mit dem damaligen Sportdirektor Christian Heidel: „Ich fand es nicht in Ordnung, dass man das Ganze an die Öffentlichkeit getragen hat. Ich weiß ja auch nicht, was die beiden persönlich besprochen haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem sein Vertrag bei den Königsblauen ausgelaufen war, wechselte er 2018 zu Crystal Palace in die Premier League. Nach drei Jahren in England begann dann eine regelrechte Odyssee: Über den 1. FC Köln, Fenerbahce und den FC Midtjylland landete der gebürtige Oberhausener im vergangenen Jahr beim FC Luzern. Dort zeigt seine persönliche Formkurve nach oben, in der laufenden Saison erzielte er bereits sechs Tore.

Lese-Tipp

Schalke: Platzt der Skarke-Transfer?