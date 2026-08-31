Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Medien: Fofana öffnet Leipzig die Tür

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri
Malick Fofana im OL-Trikot @Maxppp

Malick Fofana (21) könnte sich offenbar mit einem Engagement bei RB Leipzig anfreunden. Einem Bericht von Sacha Tavolieri zufolge sind die Sachsen aufgrund der Teilnahme an der Champions League eine konkrete Option für den Flügelflitzer von Olympique Lyon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Franzosen wiederum scheiterten in den Playoffs an Fenerbahce. Wegen der fehlenden Einnahmen aus der Königsklasse ist OL auf Spielerverkäufe angewiesen. Fofana, der vor geraumer Zeit schon einmal von RB ins Visier genommen wurde, gilt als heißester Kandidat. 50 Millionen Euro Ablöse standen für den Belgier (fünf Länderspiele) zuletzt im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
RB Leipzig
Lyon
Malick Fofana

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Malick Fofana Malick Fofana
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert