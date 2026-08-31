Malick Fofana (21) könnte sich offenbar mit einem Engagement bei RB Leipzig anfreunden. Einem Bericht von Sacha Tavolieri zufolge sind die Sachsen aufgrund der Teilnahme an der Champions League eine konkrete Option für den Flügelflitzer von Olympique Lyon.

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Die Franzosen wiederum scheiterten in den Playoffs an Fenerbahce. Wegen der fehlenden Einnahmen aus der Königsklasse ist OL auf Spielerverkäufe angewiesen. Fofana, der vor geraumer Zeit schon einmal von RB ins Visier genommen wurde, gilt als heißester Kandidat. 50 Millionen Euro Ablöse standen für den Belgier (fünf Länderspiele) zuletzt im Raum.