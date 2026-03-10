Ohne Kane: So startet der FC Bayern

Zwar dominiert der FC Bayern München die heimische Bundesliga nach Belieben, der Meistertitel wird jedoch an der Säbener Straße ohnehin vorausgesetzt. Wie gut eine Saison ist, definiert sich in der bayrischen Landeshauptstadt über das Abschneiden in der Champions League. Dort bekommt es der Rekordmeister um 21 Uhr mit BVB-Schreck Atalanta Bergamo zu tun.

Verzichten müssen die Münchner dabei auf Stammkeeper Manuel Neuer. Der Routinier hatte sich beim 4:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt dem Ligaprimus einige Wochen. Er wird wie gewohnt von Kronprinz Jonas Urbig vertreten.

Die wichtigste Personalie ist aber Harry Kane. Der Torgarant ist nach seiner überstandenen Wadenverletzung zurück, wird aber als Joker fungieren. Für ihn startet Nicolas Jackson. Hinter den Spitzen bekommt Serge Gnabry den Vorzug vor Jamal Musiala, während Michael Olise und Luis Díaz auf den Flügeln wirbeln.

Mit Alphonso Davies steht ein weiterer Rückkehrer wieder im Kader. Der Linksverteidiger muss aber erstmal auf der Bank Platz nehmen. Die Viererkette bilden Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Konrad Laimer.

So startet Bayern