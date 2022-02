Schottland feiert die BVB-Bezwinger | Harry gegen CR7

Rangers in „perfekter Position“

Das deutsche Europa League-Debakel ist um eine Episode reicher: Borussia Dortmund holte sich gegen die Glasgow Rangers mit 2:4 eine blutige Nase ab und droht bereits in der Zwischenrunde zu scheitern. Während hierzulande Kopfschütteln herrscht, bejubeln die Schotten ihre Helden des Abends. „Morelos führt klinisch-effiziente Rangers zu einem atemberaubenden Sieg“, titelt etwa ‚The Scotsman‘. Der schottischen Ausgabe der ‚Daily Mail‘ gefiel vor allem die Leistung von Spielführer James Tavernier (30), der den Torreigen per Elfmeter eröffnete: „Captain Cool bringt die Rangers in eine perfekte Position“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichts Halbes und nichts Ganzes

Der FC Barcelona kam mit einem 1:1 zuhause gegen die SSC Neapel glimpflicher davon als der BVB, hat mit diesem Ergebnis aber auch keinen Grund zur Euphorie. In Spanien herrscht Uneinigkeit darüber, wie dieser Auftritt einzuordnen ist. Als „Europa Lío“ – Europa-Schlamassel – wertet die ‚Marca‘ den Ausgang. In Katalonien zeigt sich die Presse zufrieden mit der Leistung, moniert aber das Ergebnis. Die ‚Mundo Deportivo‘ sah einen „Schritt nach vorne ohne Treffsicherheit“. Die ‚Sport‘ schlägt in die gleiche Kerbe: „Viel Fußball, wenig Tore“.

Hollywood United 2.0

Schon unter der Woche waren die Querelen innerhalb der Mannschaft von Manchester United ein großes Klatsch-Thema in England. Nun erscheint Folge zwei dieser unterhaltsamen Telenovela. Harry Maguire (28) und Cristiano Ronaldo (37), die jeweils eine Clique um sich gescharrt haben sollen, können sich angeblich gar nicht gut riechen. CR7 sei wenig überraschend überzeugt, dass ihm die Kapitänsbinde am Arm deutlich besser stehen würde. Der ‚Daily Star‘ versieht sein Cover mit den beiden Streithähnen und dem Titel „Disunited“ – uneins. Der ‚Express‘ beschreibt die Zustände gar als „Bürgerkrieg“.