Union: Wechsel-Fährte bei Doekhi

Zieht es Danilho Doekhi (27) im Januar in die Premier League? ‚Sky Sports‘ berichtet, dass Leeds United ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen hat. Konkrete Bemühungen habe der Tabellen-16. nach aktuellem Stand aber noch nicht in die Wege geleitet.

Da Doekhis Vertrag bei Union Berlin am Saisonende ausläuft, könnte der Bundesligist einen Winterverkauf bei einem passenden Angebot abnicken, um seine Stammkraft nicht ablösefrei zu verlieren. Eine Verlängerung in Berlin schließt Doekhi dem Vernehmen nach aus.