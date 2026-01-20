Bayer schickt Sarco nach Gladbach

Bayer Leverkusen gibt Alejo Sarco (20) im Winter zwecks Spielpraxis an die Ligakonkurrenz ab. Offiziellen Vereinsangaben zufolge leiht Borussia Mönchengladbach den Stürmer bis zum Saisonende aus. Eine Kaufoption wurde den Fohlen nicht eingeräumt.

Sportchef Rouven Schröder freut sich über die hinzugewonnene Qualität: „Alejo ist ein talentierter, robuster und schneller Angreifer mit gutem Torriecher, der die direkten Duelle sucht und einen starken linken Fuß besitzt. Durch seine Leihe haben wir zusätzliche Möglichkeiten, torgefährlich und damit erfolgreich zu sein.“

Sarco war vor rund einem Jahr ablösefrei aus seiner argentinischen Heimat von Vélez Sarsfield zum Werksklub gekommen. Mit dem großen Schritt hat der Linksfuß sichtlich noch zu kämpfen, für Bayers Profis kommt er bislang lediglich auf drei Kurzeinsätze ohne Torbeteiligung.

Auf der anderen Rheinseite soll sich der hoch veranlagte U20-Nationalspieler in den kommenden Monaten besser weiterentwickelt. Die Gladbacher dürfen sich auf einen schnellen und flinken Angreifer freuen – eine sinnvolle Ergänzung zu Haris Tabakovic (31) und Tim Kleindienst (30) also.