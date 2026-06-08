BVB gibt 17-Millionen-Angebot ab

Borussia Dortmund plant weitere Investitionen in die Innenverteidigung. Wie der Transfer-Journalist Sebastião Sousa-Pinto sowie die portugiesische Sportzeitung ‚Record‘ übereinstimmend berichten, haben die Schwarz-Gelben ein erstes Angebot für Bastien Meupiyou eingereicht. Demnach bietet der BVB zwölf Millionen Euro als Sockelablöse, weitere fünf Millionen Euro können an Bonuszahlungen folgen.

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Meupiyou, der die Wolverhampton Wanderers im vergangenen Sommer in Richtung FC Alverca verlassen hatte, steht bei dem portugiesischen Erstligisten nun schon wieder vor dem Absprung.

Wolves verdienen mit

Sein Ex-Klub aus England könnte den Dortmundern im Rennen um den 20-Jährigen aufgrund einer Rückkaufklausel zwar theoretisch noch in die Quere kommen, wird diese voraussichtlich jedoch nicht ziehen. Vielmehr schielen die Wolves auf ihre Weiterverkaufsbeteiligung, die bei 50 Prozent liegen soll und dem Premier League-Absteiger einen warmen Geldregen bescheren würde.

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In der abgelaufenen Spielzeit kam Meupiyou für Alverca in 32 Pflichtspielen zum Einsatz und empfahl sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben. Bereits seit Januar sollen die Dortmunder den Franzosen beobachten.

Beim Champions League-Teilnehmer könnte der Linksfuß vorerst als Backup fungieren, da mit Joane Gadou (19) schon in der Innenverteidigung nachgerüstet wurde. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter der Zukunft von Nico Schlotterbeck (26), der theoretisch von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen könnte.