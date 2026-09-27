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UEFA Nations League

Startelf-Überraschung: Klopp baut DFB-Abwehr um

Heute Abend tritt die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Griechenland an. Bundestrainer Jürgen Klopp wird dabei offenbar die Abwehr etwas umkrempeln.

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Jürgen Klopp lächelt in die Kamera @Maxppp
Deutschland Griechenland

Der Auftakt von Jürgen Klopp auf der Bank der deutschen Nationalmannschaft beim 1:1 gegen die Niederlande war recht ordentlich, im zweiten Spiel gegen Griechenland am heutigen Sonntag (20:45 Uhr) soll jedoch ein Sieg her. Aller Voraussicht nach wird der Neu-Bundestrainer dabei einige Umstellungen vornehmen.

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Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Jamal Musiala (FC Bayern) und Kai Havertz (FC Arsenal) werden dem Vernehmen nach erneut Nadiem Amiri (Mainz 05) und Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) ins Team rotieren. Doch laut ‚Bild‘ wird auch die Defensivreihe umgestellt.

Vor Alexander Nübel (Besiktas), der das deutsche Tor hüten wird, verteidigen gegen die Griechen demnach neben Abwehrchef Jonathan Tah und Nathaniel Brown (beide Bayern München) Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) und auf der rechten Seite Josha Vagnoman (VfB Stuttgart).

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Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), der zuletzt monatelang verletzt ausgefallen war, erhält eine Verschnaufpause und wird nicht Teil des Spieltagskaders sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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