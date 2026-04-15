Bayern-Flirt: Neue Gerüchte um Read

Der FC Bayern kann Manchester City im Werben um Givairo Read bislang nicht abschütteln. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, werden die Engländer den rekonvaleszenten 19-Jährigen im Saisonendspurt nochmal besonders intensiv beobachten. Die Citizens suchen im Sommer nach einem neuen Rechtsverteidiger und haben dabei den talentierten Niederländer ins Visier genommen.

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Read hatte im Februar 2024 sein Profi-Debüt für Feyenoord gefeiert und seitdem 50 Pflichtspiele für den Klub aus Rotterdam bestritten. In der laufenden Spielzeit warfen ihn Oberschenkelverletzungen jedoch zurück, weshalb er bisher lediglich auf 16 Einsätze kommt. Mittlerweile steht er aber vor dem Comeback. Read wird bereits seit mehreren Monaten mit einem Wechsel an die Säbener Straße in Verbindung gebracht, Gespräche wurden schon geführt. Als Ablösesumme stehen zwischen 25 und 30 Millionen Euro im Raum. Ein Preis, bei dem auch City locker mitbieten kann. Zuvor will man sich aber noch ein ganz genaues Bild verschaffen.