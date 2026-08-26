75 Millionen: Jackson-Deal in trockenen Tüchern

Nicolas Jackson wagt allem Anschein nach ein neues Abenteuer. Wie ‚The Athletic‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, hat sich Aston Villa mit dem FC Chelsea auf einen Transfer des senegalesischen Angreifers geeinigt.

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‚The Athletic‘ zufolge kann das Gesamtpaket auf bis zu 75 Millionen Euro ansteigen. Umgerechnet rund 55 Millionen Euro fließen als Sockelablöse, weitere 20 Millionen Euro können an Bonuszahlungen hinzukommen.

Jackson selbst sei sich mit den Villans grundsätzlich über ein langfristiges Arbeitspapier einig, lediglich letzte Details seien zu klären. Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Bayern auflief, wird laut ‚RMC‘ in den nächsten 48 Stunden den Medizincheck absolvieren.

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Jackson ersetzt Watkins

In Birmingham folgt Jackson auf Ollie Watkins (30), der vor einem Wechsel zu Al Hilal steht. Der Saudi-Klub hat nach Informationen von Fabrizio Romano eine vollständige Einigung mit Villa erzielt. Die Ablöse für den englischen Stürmer belaufe sich auf rund 60 Millionen Euro.