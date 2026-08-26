Menü Suche
Kommentar 8
Premier League

75 Millionen: Jackson-Deal in trockenen Tüchern

Nicolas Jackson verlässt den FC Chelsea. Der Angreifer wechselt für bis zu 75 Millionen Euro innerhalb der Premier League.

von Lukas Weinstock - Quelle: The Athletic | RMC | Fabrizio Romano
1 min.
Nicolas Jackson im Einsatz für den FC Bayern München @Maxppp

Nicolas Jackson wagt allem Anschein nach ein neues Abenteuer. Wie ‚The Athletic‘ und ‚RMC‘ übereinstimmend berichten, hat sich Aston Villa mit dem FC Chelsea auf einen Transfer des senegalesischen Angreifers geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚The Athletic‘ zufolge kann das Gesamtpaket auf bis zu 75 Millionen Euro ansteigen. Umgerechnet rund 55 Millionen Euro fließen als Sockelablöse, weitere 20 Millionen Euro können an Bonuszahlungen hinzukommen.

Jackson selbst sei sich mit den Villans grundsätzlich über ein langfristiges Arbeitspapier einig, lediglich letzte Details seien zu klären. Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Bayern auflief, wird laut ‚RMC‘ in den nächsten 48 Stunden den Medizincheck absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jackson ersetzt Watkins

In Birmingham folgt Jackson auf Ollie Watkins (30), der vor einem Wechsel zu Al Hilal steht. Der Saudi-Klub hat nach Informationen von Fabrizio Romano eine vollständige Einigung mit Villa erzielt. Die Ablöse für den englischen Stürmer belaufe sich auf rund 60 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (8)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Villa
Nicolas Jackson

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Villa Logo Aston Villa
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert