Klare Transfer-Vorgabe beim FC Bayern

Der Münchner Campus trägt allmählich Früchte. Allein in diesem Sommer wurden mit den Verkäufen von Noel Aseko (20/Eintracht Frankfurt), Jonah Kusi-Asare (18/FC Fulham), Maurice Krattenmacher (20/SV Elversberg) und Lovro Zvonarek (21/Estrela Amadora) Ablösen in Millionenhöhe eingenommen – und das ist für die Wirtschaftlichkeit des Vereins auch von großer Bedeutung.

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Wie ‚Sport1‘ berichtet, herrscht an der Säbener Straße nämlich weiterhin „Sparzwang“. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen umschreibt die Transfer-Vorgabe wie folgt: „Wir versuchen immer, möglichst nicht von Verkäufen abhängig zu sein. Deswegen haben wir über all die Jahre gesagt: Wir sind ein Käuferverein. Nichtsdestotrotz gehört zum Transfergeschäft auch das Verkaufen.“

Schon im Frühjahr habe Sportvorstand Max Eberl vom Aufsichtsrat die Vorgabe erhalten, maximal ein Transferminus über 50 Millionen Euro zu verzeichnen. Unterm Strich steht trotz des 100-Millionen-Doppelschlags für Ismael Saibari (25) und Nathaniel Brown (23) aktuell ein Defizit in Höhe von 55 Millionen Euro – unter anderem dank ebenjener Erlöse durch die Eigengewächse.

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Nächste Verkaufswelle im Winter?

Heißt es mancherorts, der Rekordmeister würde sein Tafelsilber mitunter voreilig ziehen lassen, ist man in München anderer Meinung. Schließlich besitze „nicht jeder Youngster das Zeug zum Bayern-Star“, heißt es bei ‚Sport1‘, das ausführt, dass bereits im Winter weitere Talente abgegeben werden könnten, sollte die U19 frühzeitig aus der UEFA Youth League ausscheiden.