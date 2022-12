Bellingham-Poker: Zwei Trümpfe für City?

FT-Meinung

Es ist nicht das erste Mal, dass die Pep-Perspektive als Faktor in einem Transferpoker Erwähnung findet. Und dass Bellingham Lust hat, wieder mit BVB-Kumpel Haaland zu kicken, klingt ebenfalls plausibel. Am Ende sollten solche personellen Bande aber nicht überbewertet werden. Die Entscheidung des Engländers hängt an etlichen anderen Parametern. Zumal auch bei Liverpool und Real Akteure am Werk sind, mit denen zusammenzuarbeiten sich lohnen würde.