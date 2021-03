BVB: Bellingham doch für England nominiert

Jude Bellingham (17) ist ins Aufgebot der englischen Nationalmannschaft berufen worden. Borussia Dortmund soll sich zuvor eigentlich gegen eine Nominierung ausgesprochen haben. Nicht mit dabei dagegen ist Bellinghams Kollege Jadon Sancho. Der 20-Jährige laboriert nach wie vor an seinem Muskelbündelriss, welchen er sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) zugezogen hatte.

Erstmals mit dabei ist West Bromwich Albions Schlussmann Sam Johnstone sowie Aston Villa-Stürmer Ollie Watkins. Jessie Lingard (West Ham United), Luke Shaw (Manchester United) und John Stones (Manchester City) kehren nach Nichtberücksichtigungen erstmals wieder in den Kader der Three Lions zurück. In der anstehenden WM-Qualifikation trifft England auf San Marino, Albanien und Polen.