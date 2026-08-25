FC Bayern: Klarheit bei Musiala

Jamal Musiala (23) wird den Bundesliga-Auftakt des FC Bayern verpassen. Informationen des ‚kicker‘ zufolge wird der Kreativspieler am Freitag gegen den VfB Stuttgart (20:30 Uhr) definitiv nicht im Kader stehen. Zeitnah soll er wieder ins Mannschaftstraining integriert werden. Ein Einsatz ist laut der ‚Bild‘ in der kommenden Woche gegen den FC Schalke (Samstag, 18:30 Uhr) denkbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Hintergrund: In Testspielen gegen RB Leipzig (3:1) und den 1. FC Heidenheim (4:2) war Musiala aufgrund neurologischer Dysfunktionen zusammengebrochen. Die aktive Karriere des deutschen Nationalspielers (46 Länderspiele) ist deshalb aber nicht in Gefahr. Sportvorstand Max Eberl sagte kürzlich: „Wir gehen schon länger damit um, er hat damit die Rückrunde gespielt, er ist auf einem guten Weg. Die Begleitung dieser Thematik haben wir schon lange.“