Eintracht-Ärger um Uzun

Can Uzun ist bei der Eintracht eigentlich seit dieser Saison unverzichtbar. Sein Ausfall hat einen faden Beigeschmack.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Die Verletzung von Can Uzun stößt den Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt auch zehn Tage später noch sauer auf. Die ‚Bild‘ berichtet, dass man bei der SGE weiterhin verärgert darüber ist, dass Uzun seine muskulären Probleme nicht ernst genommen und somit seinen langen Ausfall provoziert hatte.

Der 20-Jährige war Ende Oktober unzufrieden, da Dino Toppmöller ihn aus Gründen der Belastungssteuerung auf die Bank gesetzt hatte. Gegen den 1. FC Heidenheim (1:1) durfte er wieder ran und musste nach 25 Minuten verletzt raus.

C. Uzun Mittelfeldspieler - 20 Jahre Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Türkei Türkei #42 Can Uzun
Tore 6
Gespielte Spiele 14
Gehalt/Monat 70 K€

Bis Anfang Dezember fällt Uzun nun aus, bei den Hessen hofft man, dass er vor Weihnachten wieder eingreifen kann. Seit seinem Ausfall fehlt in der Offensive der Adlerträger ein kreatives Element. In 14 Pflichtspielen war der türkische Nationalspieler an zehn Toren beteiligt.

