Eintracht-Ärger um Uzun

Die Verletzung von Can Uzun stößt den Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt auch zehn Tage später noch sauer auf. Die ‚Bild‘ berichtet, dass man bei der SGE weiterhin verärgert darüber ist, dass Uzun seine muskulären Probleme nicht ernst genommen und somit seinen langen Ausfall provoziert hatte.

Der 20-Jährige war Ende Oktober unzufrieden, da Dino Toppmöller ihn aus Gründen der Belastungssteuerung auf die Bank gesetzt hatte. Gegen den 1. FC Heidenheim (1:1) durfte er wieder ran und musste nach 25 Minuten verletzt raus.

Bis Anfang Dezember fällt Uzun nun aus, bei den Hessen hofft man, dass er vor Weihnachten wieder eingreifen kann. Seit seinem Ausfall fehlt in der Offensive der Adlerträger ein kreatives Element. In 14 Pflichtspielen war der türkische Nationalspieler an zehn Toren beteiligt.