Leeds: Keine Zweifel an Farke

Daniel Farke muss aktuell nicht um seinen Job bei Leeds United bangen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der englische Traditionsklub keine Pläne, während der Länderspielpause einen Trainerwechsel vorzunehmen. An der Elland Road ist man nach wie vor überzeugt, dass der deutsche Trainer das Saisonziel Klassenerhalt erreichen kann.

Die fünf Ligaspiele im Anschluss an die WM-Quali-Spiele haben es allerdings in sich. Von allen Premier League-Klubs muss Leeds das härteste Programm bewältigen. Nach Yorshire reisen Aston Villa, der FC Chelsea und der FC Chelsea, auswärts muss der LUFC bei Manchester City und dem FC Brentford antreten. Aktuell rangieren die Whites auf Platz 16 einen Punkt vor der Abstiegszone.