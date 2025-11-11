Menü Suche
Kommentar
Premier League

Leeds: Keine Zweifel an Farke

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
1 min.
Daniel Farke schaffte mit Leeds United seinen dritten Aufstieg in die Premier League @Maxppp

Daniel Farke muss aktuell nicht um seinen Job bei Leeds United bangen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der englische Traditionsklub keine Pläne, während der Länderspielpause einen Trainerwechsel vorzunehmen. An der Elland Road ist man nach wie vor überzeugt, dass der deutsche Trainer das Saisonziel Klassenerhalt erreichen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die fünf Ligaspiele im Anschluss an die WM-Quali-Spiele haben es allerdings in sich. Von allen Premier League-Klubs muss Leeds das härteste Programm bewältigen. Nach Yorshire reisen Aston Villa, der FC Chelsea und der FC Chelsea, auswärts muss der LUFC bei Manchester City und dem FC Brentford antreten. Aktuell rangieren die Whites auf Platz 16 einen Punkt vor der Abstiegszone.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Leeds
Daniel Farke

Weitere Infos

Premier League Premier League
Leeds Logo Leeds United
Daniel Farke Daniel Farke
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert