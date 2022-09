Rummenigge: Die vier wichtigsten Bayern-Transfers

Karl-Heinz Rummenigge hat ein Fazit zu Bayern Münchens Top-Transfers der vergangenen Jahre gezogen. „Ribéry, Robben, Neuer, Lewandowski – in dieser Reihenfolge“, ordnet der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Münchner in der ‚tz‘ die „wichtigsten Transfers der letzten 15, 20 Jahre“ an.

Für Robert Lewandowskis Abschied, der zum FC Barcelona wechselte und morgen zum Champions League-Duell in München gastiert, hat Rummenigge unterdessen Verständnis: „Spanien war schon immer in seinem Hinterkopf. Und das war jetzt vielleicht die letzte Wechselmöglichkeit in dieser Größenordnung.“ Man dürfe „nicht vergessen: Er hat acht Jahre hier gespielt, alles gewonnen, was man gewinnen kann und jedes Jahr zwischen 35 und 50 Tore erzielt. Dazu ist er ablösefrei gekommen und jetzt für 45 Millionen Euro verkauft worden. Er hat also auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern München geleistet.“