Barça zurück | Juve im Chaos | 8.000 Fans im Wembley

Barça zurück im Titelrennen

„Was für eine Meisterschaft“, titelt die ‚Marca‘. Fünf Spieltage vor Schluss sind weiterhin vier Mannschaften im Rennen um die spanische La Liga. Der FC Barcelona hat mittlerweile die besten Karten angesichts des noch ausstehenden Nachholspiels gegen Granada. Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt von der „Remontada“ der Blaugrana, also einer Wiederauferstehung im Meisterschaftsrennen. Antoine Griezmann drehte mit zwei Toren das Spiel gegen Villarreal (2:1), während die beiden Vereine aus Madrid patzten. Der FC Sevilla seinerseits gewann das fünfte Spiel in Folge und darf von einer Überraschung träumen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juventus droht alles zu verlieren

Bei Juventus Turin läuft es diese Saison alles andere als rund. Nun droht den Bianconeri das Verpassen der Champions League. Nach dem Unentschieden gegen den AC Florenz und dem 5:0-Sieg von Atalanta Bergamo beim FC Bologna rutschte der italienische Serienmeister auf Platz vier ab. Die ‚Tuttosport‘ titelt „Juve, wollt ihr die Champions League wirklich?“ während die ‚Gazzetta dello Sport‘ von „Pirlos Champions League-Albtraum“ schreibt. Heute könnte es für die Alte Dame noch enger werden, sollte die SSC Neapel gegen den FC Turin gewinnen.

Die Fans sind zurück

In England feiert man zurzeit die Rückkehr der Fans in die Stadien. 8.000 Zuschauer durften im Rahmen eines Pilotprojekts beim EFL Cup-Finale im Wembley-Stadion mit dabei sein. „Fan-tastisch“ titelt der ‚Daily Express‘ und schreibt von einem Sieg für die Fans. Manchester City gewann das Spiel 1:0 gegen Tottenham Hotspur und sicherte sich so den vierten Titel in Folge. Im FA Cup-Finale am 15. Mai zwischen dem FC Chelsea und Leicester City sollen dann 21.000 Fans im Wembley Platz nehmen dürfen.