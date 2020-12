Leãos „Blitztor“ schreibt Geschichte | Skandal bei Real?

United im Aufwind

Manchester United begeisterte beim gestrigen 6:2-Kantersieg gegen Leeds United die englische Presse. Der ‚Guardian‘ titelt in Bezug auf das Ergebnis: „Freude über sechs.“ Auch Ole Gunnar Solskjaer war begeistert ob der Leistung seiner Mannen: „Es hätten auch zwölf zu vier Tore sein können,“ sagte der norwegische Coach im Anschluss an die Partie. Beide Mannschaften begegneten sich mit offenem Visier, was zu einem Offensivspektakel führte. Der ‚Daily Express‘ schlägt in die gleiche Kerbe wie Solskjaer: „Die Red Devils schlagen Leeds in einem verrückten Spiel mit 43 Torschüssen.“ Aufgrund des Sieges steht United nun auf Rang drei, hat sich nach einem schwachen Saisonstart in der Spitzengruppe der Premier League festgesetzt.

Real Madrid mit VAR-Glück

Real Madrid feierte beim gestrigen 3:1-Sieg gegen SD Eibar den vierten Sieg in Folge. Nach früher 2:0-Führung in der Anfangsviertelstunde taten sich die Königlichen in der Folge gegen den klaren Außenseiter schwer, brachten den Sieg am Ende mit Mühe über die Ziellinie. Die ‚Mundo Deportivo‘ zieht ein martialisches Fazit: „Zidanes Mannschaft wäre fast erstickt. Kam aber letztlich lebend aus dem russischen Roulette heraus.“ Das katalanische Sportblatt kritisiert zudem naturgemäß die Entscheidung des Schiedsrichters, der ein vermeintlich strafbares Handspiel von Sergio Ramos in der 83. Minute nicht ahndete und bezeichnet den ausbleibenden Pfiff als „Skandal.“ Doch auf die Madrider Sportzeitung ‚as‘ sieht in dem nicht gegebenen Elfmeter eine „klare Fehlentscheidung“, hebt allerdings auch die abgebrühte Vorstellung der Blancos hervor.

Schnellstes Tor der Serie A-Geschichte

Im Spiel des AC Mailand gegen US Sassuolo erzielte Rafael Leão nach sechs Sekunden das schnellste Tor der Serie A-Historie. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ titelt: „Mailands Blitztor für den Scudetto.“ In Italien ist der Titelkampf so spannend wie schon lange nicht mehr. Milan (Platz eins) kämpft mit Inter Mailand (Platz zwei) und Juventus Turin (Platz drei) um den Meistertitel. Am 13. Spieltag gaben sich alle drei Teams keine Blöße, gewannen ihre Spiele souverän. Ronaldo schnürte beim 4:0 gegen Parma Calcio mal wieder einen Doppelpack, erzielte im neunten Spiel seine Tore elf und zwölf und in der Liga. Auch Inter erfüllte die Pflicht gegen Spezia Calcio und gewann mit 2:1.