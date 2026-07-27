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Serie A

Depay kurz vor der Unterschrift

von David Hamza
Memphis Depay beim Jubelschrei @Maxppp

Memphis Depay, zwischenzeitlich auch bei Olympique Marseille und Corum FK im Gespräch, bleibt bei Corinthians. Laut Fabrizio Romano ist sich der Offensivspieler mit dem Verein aus São Paulo über einen neuen Zweijahresvertrag einig. Depays aktueller Kontrakt läuft in vier Tagen aus.

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Der 32-jährige Niederländer war im September 2024 nach Stationen bei der PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyon, dem FC Barcelona und Atlético Madrid nach Brasilien gewechselt. In bislang 79 Corinthians-Einsätzen stehen 35 Torbeteiligungen (20 Tore, 15 Assists) und zwei nationale Pokalsiege zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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