WM-Aus für Baumgartner

Die österreichische Nationalmannschaft muss bei der WM auf Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig hat sich laut Verbandsangaben eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zugezogen und verpasst somit das Turnier in Amerika.

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ÖFB-Trainer Ralf Rangnick sagt: „Das ist für Christoph und für uns als Team natürlich eine sehr bittere Nachricht. Er ist ein wichtiger Spieler und eine zentrale Persönlichkeit innerhalb unserer Mannschaft. Jetzt gilt unsere volle Unterstützung seiner Genesung.“ Der 58-fache Nationalspieler wäre in der Rangnick-Elf gesetzt gewesen. Österreich trifft in Gruppe J auf Jordanien, Argentinien und Algerien.