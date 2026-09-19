Bundesliga
Rückkehr: Bayern-Job für Martínez
@Maxppp
Javi Martínez tritt einen Job beim FC Bayern an. Wie der deutsche Rekordmeister offiziell verkündet, ist der 38-jährige Spanier ab sofort Markenbotschafter. Martínez ist seit dem Sommer ohne Verein, nachdem er den katarischen Klub Al-Bidda SC verlassen hat.
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❗ 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ❗️— FC Bayern München (@FCBayern) September 19, 2026
Javi Martínez ist ab sofort offizieller Markenbotschafter des FC Bayern. 🔴⚪
Willkommen zurück, Javi! ❤️🙌 pic.twitter.com/S1orv6HqAm
Zwischen 2012 und 2021 stand der defensive Mittelfeldspieler beim FC Bayern unter Vertrag. Mit den Münchnern gewann er zweimal die Champions League und neunmal die Deutsche Meisterschaft.
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