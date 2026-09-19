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Offiziell Bundesliga

Rückkehr: Bayern-Job für Martínez

von Tristan Bernert
@Maxppp

Javi Martínez tritt einen Job beim FC Bayern an. Wie der deutsche Rekordmeister offiziell verkündet, ist der 38-jährige Spanier ab sofort Markenbotschafter. Martínez ist seit dem Sommer ohne Verein, nachdem er den katarischen Klub Al-Bidda SC verlassen hat.

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Zwischen 2012 und 2021 stand der defensive Mittelfeldspieler beim FC Bayern unter Vertrag. Mit den Münchnern gewann er zweimal die Champions League und neunmal die Deutsche Meisterschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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FC Bayern
Javi Martínez

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FC Bayern Logo FC Bayern München
Javi Martínez Javi Martínez
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