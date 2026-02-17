Kuriose Benatia-Kehrtwende

Medhi Benatia führt sein Amt als Sportdirektor von Olympique Marseille doch weiter aus. Der Funktionär bleibt den Franzosen auf Bitten des Besitzers Frank McCourt bis Saisonende erhalten. Benatia soll auch bei der Suche nach einem neuen Trainer entscheidend mitwirken. Roberto De Zerbi wurde nach anhaltend schlechten Ergebnissen kürzlich von seinen Aufgaben entbunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ursprünglich wollte der Ex-Bayern-Akteur seinen Posten an der Mittelmeerküste mit sofortiger Wirkung räumen, seinen Rücktritt kommunizierte er am Samstag offiziell. Vorausgegangen waren Querelen mit Präsident Pablo Longoria, dessen „Rolle sich zukünftig in Richtung seiner institutionellen Verantwortung entwickeln soll, um die Vertretung von Olympique Marseille in den französischen und insbesondere europäischen Gremien aufrechtzuerhalten.“