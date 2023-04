Real: Ancelotti hofft auf Asensio-Verbleib

Carlo Ancelotti wünscht sich einen Verbleib von Marco Asensio bei Real Madrid. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Erfolgstrainer: „Ich mag Marco Asensio sehr. Es ist normal, dass viele Vereine ihn mögen, aber ich hoffe, dass er bei Real Madrid bleibt.“

Lange Zeit schien die Zukunft des Offensivspielers offen, mittlerweile geht die Tendenz aber in Richtung Verbleib bei den Königlichen. Die Verhandlungen über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags sollen vor dem Abschluss stehen. Für Ancelotti ist der 27-Jährige auch in dieser Saison ein wichtiger Teil der Rotation. In 24 Ligaspielen gelangen dem spanischen Nationalspieler acht Treffer und fünf Vorlagen.

