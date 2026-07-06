Vier Offerten für Nicolas – Nachfolger aus Liga zwei?

Borussia Mönchengladbach arbeitet weiter am großen Kaderumbruch, um in der kommenden Saison endlich wieder dauerhaft in ruhigere Tabellengefilde zurückzukehren. Dafür benötigen die Fohlen jedoch noch Einnahmen. Auch das Tafelsilber ist nicht Tabu, um den Kader als Ganzes zu verbessern. Lässt die Borussia Stammkeeper Moritz Nicolas gehen?

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 28-Jährige vier konkrete Angebote vorliegen: „eins aus der Bundesliga, eins von Bundesliga-Absteiger Wolfsburg, eins aus Spanien und eins aus England“. Ab einem Ablöseangebot von 15 Millionen würde Gladbach schwach werden. Einen Ersatz hat Sportdirektor Rouven Schröder demzufolge bereits in der 2. Bundesliga ausgemacht: Hertha-Youngster Tjark Ernst.

Kleiner Preis, große Konkurrenz

Der Sohn von Ex-Bundesligatorhüter Thomas Ernst gilt als eines der größten Torwart-Talente des Landes und ist seit drei Jahren Stammspieler bei der Alten Dame. Die Entwicklung zeigt dabei konstant nach oben. Das ist jedoch auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Einige europäische Vereine sind ans dem 23-Jährigen dran, ein Abgang von Hertha gilt als sicher.

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Celtic Glasgow und Feyenoord Rotterdam buhlen dem Vernehmen nach intensiv um Ernst, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft. Die Niederländer haben bereits ein Angebot hinterlegt. Dank einer Ausstiegsklausel für höherklassige Klubs kann der ehemalige U21-Nationalspieler für nun fünf Millionen Euro gehen.