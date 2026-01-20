Angebot erwartet: Nächster Bewerber für Rayan

Ein weiterer Klub hat es auf Rayan abgesehen. Laut ‚Globo Esporte‘ zeigt Newcastle United konkretes Interesse am brasilianischen Sturmtalent. Dem Bericht zufolge erwartet Rayans Noch-Arbeitgeber Vasco da Gama in Kürze ein Angebot von den Magpies.

Auch der AFC Bournemouth buhlt um den 19-Jährigen und soll bereit sein, 35 Millionen Euro hinzublättern. Das Angebot der Cherries lehnte Vasco da Gama jedoch ab, die Forderung liegt dem Vernehmen nach bei 50 Millionen Euro. Rayans Ausstiegsklausel beziffert sich derweil sogar auf 80 Millionen. Ebenfalls gehandelt wird der Linksfuß beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund und bei Crystal Palace.