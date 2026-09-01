Transfer-Krimi: Timber wechselt für 20 Millionen

Quinten Timber lässt Olympique Marseille nach nur knapp acht Monaten hinter sich. Den 25-jährigen Niederländer zieht es in die Premier League zu Crystal Palace. Bei den Eagles unterschreibt der Mittelfeldmann einen Vertrag bis 2031.

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Timber is next.



We are delighted to confirm the signing of Netherlands international Quinten Timber ❤️💙 pic.twitter.com/NiV8YoFC6i — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2026

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro nach Marseille. Der Transfer wurde nur dank einer Fristverlängerung rechtzeitig eingetütet.