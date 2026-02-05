Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

Galatasaray: Einer geht, einer kommt

von Lukas Hörster - Quelle: galatasaray.org
1 min.
Yusuf Demir und seine Teamkollegen gehen Richtung Katakomben @Maxppp

Galatasaray hat in der Nacht auf Donnerstag zwei Personalien geklärt. Wie der türkische Rekordmeister mitteilt, wurde der Vertrag mit Yusuf Demir (22) aufgelöst. Der ehemalige österreichische Nationalspieler galt mal als Ausnahmetalent und kickte einst sogar für den FC Barcelona, fasste in seinen eineinhalb Jahren bei Gala aber nie richtig Fuß.

Unter der Anzeige geht's weiter
Galatasaray SK
✍️ Renato Nhaga, Galatasaray’da! 💛❤️
Bei X ansehen

Ersatz präsentierte der Klub umgehend: Renato Nhaga (18) kommt vom portugiesischen Klub Casa Pia nach Istanbul. Der Mittelfeldspieler kostet stolze 6,5 Millionen Euro und bindet sich bis 2030 an Gala. Nhaga ist sechsfacher Nationalspieler von Guinea-Bissau und absolvierte in Portugal 21 Erstligaspiele. Das Transferfenster in der Türkei schließt am morgigen Freitag.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Galatasaray
Yusuf Demir
Renato Sam-Na Nhaga

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Yusuf Demir Yusuf Demir
Renato Sam-Na Nhaga Renato Sam-Na Nhaga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert