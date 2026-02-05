Galatasaray: Einer geht, einer kommt

Galatasaray hat in der Nacht auf Donnerstag zwei Personalien geklärt. Wie der türkische Rekordmeister mitteilt, wurde der Vertrag mit Yusuf Demir (22) aufgelöst. Der ehemalige österreichische Nationalspieler galt mal als Ausnahmetalent und kickte einst sogar für den FC Barcelona, fasste in seinen eineinhalb Jahren bei Gala aber nie richtig Fuß.

Ersatz präsentierte der Klub umgehend: Renato Nhaga (18) kommt vom portugiesischen Klub Casa Pia nach Istanbul. Der Mittelfeldspieler kostet stolze 6,5 Millionen Euro und bindet sich bis 2030 an Gala. Nhaga ist sechsfacher Nationalspieler von Guinea-Bissau und absolvierte in Portugal 21 Erstligaspiele. Das Transferfenster in der Türkei schließt am morgigen Freitag.