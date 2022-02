Chelsea: Abramovich bleibt Besitzer

Die Nachrichten überschlugen sich am gestrigen Abend, Roman Abramovich schien als Eigentümer des FC Chelsea zurückzutreten und die Geschicke des Vereins komplett an die gemeinnützige Chelsea-Stiftung zu übergeben. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, bleibt Abramovich aber weiterhin Besitzer des amtierenden Champions-League-Siegers, Vorstandsmitglied Marina Granovskaia und Berater Petr Cech übernehmen das Tagesgeschäft.

Nach den russischen Angriffen auf die Ukraine war das Eis für den Putin-Vertrauten Abramovich in den vergangenen Tagen dünner geworden, von vielen Seiten wurden Rufe nach seinem Rückzug oder der Einfrierung seines Vermögens laut. Der russische Oligarch kaufte die damalige graue Maus der Premier League im Jahr 2003 und feierte seitdem etliche nationale wie internationale Titel.

Roman Abramovich will remain Chelsea owner. Director Marina Granovskaia together with Petr Cech will take care of every club aspect like contract extensions, new signings and more. 🔵 #CFC



Abramovich made that move to «protect» Chelsea as club, including board and players. pic.twitter.com/KD84W5gnNp