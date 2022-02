Kostic & Co.: Eintracht-Boss Krösche kündigt Entscheidungen an

Ein vergleichsweise ruhiger Transferwinter war das bei Eintracht Frankfurt. Auf der Außenbahn justierte Sportvorstand Markus Krösche mit der Leihe von Ansgar Knauff nach. Zudem einigte man sich endlich mit Amin Younes auf die überfällige Vertragsauflösung.

Die wirklich großen Entscheidungen am Main stehen dafür im Sommer an. Vor allem bei den begehrten Stammkräften Filip Kostic (29), Evan N'Dicka (22) und Daichi Kamada (25) gilt es, Lösungen zu finden. „Wir werden uns in den nächsten Wochen mit den Spielern auseinandersetzen und schauen, in welche Richtung es geht und wie sie sich selbst sehen“, kündigt Krösche gegenüber dem ‚kicker‘ an.

Verlängern oder verkaufen lautet die Devise, denn alle drei Verträge haben nach dieser Spielzeit nur noch ein Jahr Gültigkeit. Man werde sehen, so der SGE-Boss, „ob es zu Verlängerungen kommt oder ob es im Sommer eine andere Lösung gibt.“ Klar ist: Sowohl Kostic als auch N'Dicka und Kamada haben einen großen Markt und dürften stattliche Ablösen erzielen.

Kostic-Zukunft „völlig offen“

Vor allem erstgenannter Serbe steht nach der Posse im vergangenen August mitsamt Streikvorwürfen im besonderen Fokus. „Das ist völlig offen“, sagt Krösche über Kostics Entscheidung zwischen Transfer und Verbleib. Letzteres sei aber immer Thema, denn „Filip ist ein wichtiger Spieler, der einen großen Anteil daran hat, dass wir erfolgreich sind.“

Am besten stehen die Chancen auf Verlängerung derweil beim aktuell an einer Brustverletzung laborierenden Routinier Makoto Hasebe (38). „Wir befinden uns mit ihm in guten Gesprächen“, gibt Krösche über den aktuellen Stand preis. Absolut möglich also, dass der in Abwehr und Mittelfeld gleichermaßen einsetzbare Japaner auch noch in der kommenden Bundesligasaison mitmischt.