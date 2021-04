Liverpool: Wijnaldum-Ersatz im Blick

Ein ablösefreier Abschied von Georginio Wijnaldum (30) zum Saisonende würde den FC Liverpool nicht unvorbereitet treffen. Wie die ‚as‘ vermeldet, würden die Reds in diesem Fall gerne den 23-jährigen Teun Koopmeiners von AZ Alkmaar loseisen. Dem defensiven Mittelfeldspieler gelangen in dieser Spielzeit bereits 15 Tore und fünf Assists in 28 Partien der Eredivisie.

Eine Quote, die auch andere Vereine auf den Plan ruft. So zeigen neben Liverpool auch die AS Rom, Inter Mailand, die SSC Neapel, der FC Sevilla und zahlreiche andere Vereine Interesse an Koopmeiners. Dieser ist vertraglich noch bis 2023 an Alkmaar gebunden.