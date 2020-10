White im Gespräch: Reagiert Liverpool auf den van Dijk-Ausfall?

Fünf Tage ist es her, dass der FC Liverpool Virgil van Dijk im Merseyside-Derby verlor. In Abwesenheit des verletzten Niederländers sprang beim gestrigen Duell gegen Ajax Amsterdam (1:0) Fabinho in die Bresche. Eine Dauerlösung, den eigentlich auf der Sechs agierenden Brasilianer in der Abwehr einzusetzen, ist die Variante aber wohl nicht.

Jürgen Klopp gestand im Anschluss an die Partie: „Wir sind nicht so dumm zu denken, dass wir dafür nicht auch ein bisschen Glück gebraucht haben. Fabinho musste sich richtig strecken, um den Ball von der Linie zu kriegen, und sie haben einmal den Pfosten getroffen.“ Auf Glück können die Reds während einer eng getakteten Spielzeit, in der Kadertiefe eine große Rolle spielt, nicht allzu lange setzen. Die Rufe nach einem Januar-Transfer werden daher bereits lauter.

White ein Kandidat

Ein Name, der nun in Verbindung mit dem amtierenden englischen Meister gebracht wird, ist der von Ben White. Der 23-jährige Innenverteidiger von Brighton & Hove Albion ist laut der ‚Sun‘ ein Kandidat für einen Wechsel an die Anfield Road. Während der abgelaufenen Spielzeit, die der Rechtsfuß auf Leihbasis bei Leeds United verbrachte, wurde er bereits permanent von Liverpool gescoutet.

Bei Leeds entwickelte sich White zu einem integralen Bestandteil des Teams von Trainer Marcelo Bielsa und absolvierte alle 46 Zweitligaspiele von Beginn an. Nach dem gelungenen Aufstieg versuchte das Team aus Yorkshire, die Leihgabe aus Brighton festzuverpflichten, blitzte aber mit drei Offerten ab. Das finale Angebot betrug dem Vernehmen nach umgerechnet rund 33 Millionen Euro – zu wenig für die Seagulls.

Preisschild zu hoch für die Reds?

Nach den gescheiterten Avancen aus Leeds verlängerte man den Vertrag mit White im September vorzeitig bis 2024. Dem aktuellen Bericht der ‚Sun‘ zufolge müsste Liverpool daher im Januar noch ungefähr 22 Millionen Euro mehr drauflegen, um Brighton ins Grübeln zu bringen. Viel Geld für einen Klub, der in der jüngeren Vergangenheit eher punktuell investierte, als gleich jedes Problem mit Geld zu lösen.

Laut ‚The Athletic‘ ist es daher unwahrscheinlich, dass die Reds auf dem Wintertransfermarkt nach einer Antwort auf den van Dijk-Ausfall suchen. Ein Transfer sei aber nicht vollkommen ausgeschlossen. Klopp wiederum präferiere eine interne Lösung. Mit Youngstern wie Rhys Williams (19), der gegen Ajax in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, stünden zumindest entwicklungsfähige Alternativen in den Startlöchern.