Kuriose Cucurella-Anekdote enthüllt

Todd Boehly hat eine ebenso ehrliche wie kuriose Anekdote mit Blick auf den Transfer von Marc Cucurella (27) zum FC Chelsea im Jahr 2022 verraten. Auf einem ‚iConnections‘-Event gestand der Geschäftsmann und Mitbesitzer der Blues: „Nachdem im Grunde genommen das gesamte Managementteam den Klub verlassen hatte, war ich einen Sommer lang als Interimssportdirektor tätig und hatte keine Ahnung, was einen guten Fußballspieler ausmacht. Aber bei Marc Cucurella wusste ich: Wenn ManCity ihn will, will ich ihn auch. So einfach war das.“

Cucurella war vor dreieinhalb Jahren für rund 65 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge gewechselt, seitdem bestritt der spanische Nationalspieler für die Londoner 148 Partien. Auch City zeigte seinerzeit konkretes Interesse, sorgte damit laut Boehly letztlich jedoch dafür, dass Chelsea den Linksverteidiger unbedingt an Bord holen wollte.