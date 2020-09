Aston Villa holt Traoré

Aston Villa hat Bertrand Traoré unter Vertrag genommen. Wie die Villains offiziell bekanntgeben, kommt der Nationalspieler aus Burkina Faso von Olympique Lyon. Die Ablösesumme wird auf 18 Millionen Euro taxiert. Zur Vertragslänge macht der englische Erstligist keine Angaben.

Der 25-Jährige ist kein Unbekannter in der Premier League – Traoré spielte zwei Jahre für den FC Chelsea, stand allerdings nur in zehn Ligaspielen für die Blues auf dem Feld. In der vergangenen Saison hatte der 25-Jährige seinen Stammplatz in Lyon verloren und fand sich häufig auf der Bank wieder.