Eintracht: Theate zur Bundesliga-Konkurrenz?

Innenverteidiger Arthur Theate steht bei Eintracht Frankfurt auf der Streichliste. Bisher gab es vor allem aus der Premier League loses Interesse an dem belgischen WM-Fahrer. Laut Sacha Tavolieri hat auch Bayer Leverkusen seine Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt. Aktuell ist noch unklar, wie sich die Situation in der Defensivzentrale in Leverkusen entwickelt, wer geht und wer noch verliehen wird.

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Weitere Konkurrenz bekommt Bayer aus der Süper Lig. Besiktas hat bereits erste Kontakte geknüpft, um Theates Wechselbereitschaft auszuloten. Und auch Stadtrivale Galatasaray beobachtet die Situation und könnte aktiv werden, wenn es in der Defensive noch einen Abgang geben sollte.

Klare Preisvorstellungen

Frankfurt möchte 15 bis 20 Millionen Euro mit dem Verkauf des 36-fachen Nationalspielers einnehmen, der im Sommer 2024 zunächst leihweise und im Frühjahr 2025 dann für 13 Millionen Euro fest von Stade Rennes zu den Hessen gewechselt war.

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Theate steht am Main noch bis 2029 unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit bestritt der Linksfuß 33 Partien für die Eintracht, konnte dabei aber nicht an die guten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.