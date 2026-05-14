Erstes Treffen: Neue Klubs im Rennen um Valverde

Real Madrid sorgt in dieser Spielzeit vor allem abseits des Rasens für Schlagzeilen. Bei Federico Valverde soll das bereits Manchester United auf den Plan gerufen haben. Paris St. Germain ist nun offenbar einen Schritt weitergegangen.

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Wie die ‚as‘ berichtet, kam es am vergangenen Wochenende zu einem informellen Treffen zwischen dem Champions League-Sieger und Vertretern des Uruguayers. Dabei soll es sich um reine Absichtsbekundungen seitens der Franzosen gehandelt haben. Das Motto: ‚Wenn du gehen willst, wir sind hier.‘

Valverde will nicht gehen

Wie die Madrider Sporttageszeitung einschränkt, liegt diese Bereitschaft aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Sollte sich daran etwas ändern, taxiert die ‚as‘ vorsorglich eine mögliche Ablöse auf 100 bis 120 Millionen Euro.

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Eine Summe, vor der auch der dritte interessierte Klub wohl nicht zurückschrecken würde. Demnach soll auch Manchester City bereits den Hut in den Ring geworfen haben. Direkter Kontakt bestand bereits im vergangenen Sommer und könnte nach dieser Spielzeit reaktiviert werden.