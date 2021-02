Gross erhielt schon drei Schalke-Anfragen

Schon zweimal vor der aktuellen Zusammenarbeit buhlte Schalke 04 um die Dienste von Cheftrainer Christian Gross. „Es war die dritte Anfrage von diesem Klub“, erzählt der Schweizer im Gespräch mit dem ‚Blick‘, „früher traf mich der legendäre Manager Rudi Assauer mal in Zürich und vor zwei Jahren gab es auch Kontakt. Da war ich gerade mit meinem ägyptischen Verein in Angola unterwegs und es passte nicht.“

Über die jüngste Annäherung berichtet Gross: „Sportvorstand Jochen Schneider und ich haben uns Mitte, Ende Herbst lose ausgetauscht. Er fragte an, ob es überhaupt ein Thema für mich sein kann, ohne konkret zu werden. Später haben wir uns in Basel getroffen […]. Ich habe nach dem Gespräch in Basel um eine Woche Bedenkzeit gebeten und spürte: Jetzt will ich es machen. Ich sagte mir einfach: ‚Diese Chance wird in meinem Berufsleben nie mehr kommen.‘“