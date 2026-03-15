Klauselfrage: Hoffenheim kämpft um Kabak

Der TSG Hoffenheim stehen offenbar noch harte Verhandlungen mit Ozan Kabak bevor. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat es in dieser Woche die nächste konkrete Gesprächsrunde im Kraichgau gegeben, jedoch erneut ohne Ergebnis. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft am Saisonende aus.

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Hoffenheim möchte mit dem Innenverteidiger verlängern, der zwischen Juni 2024 und Oktober 2025 über ein Jahr mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht gewesen war und sich eindrucksvoll zurück in die Stammelf gekämpft hat. Der 26-malige türkische Nationalspieler kann sich einen Verbleib bei der TSG trotz weiterer Optionen ebenfalls vorstellen.

Verschiedene Klauseln denkbar

Laut ‚kicker‘ „ist es auch nicht das Problem, einen für alle Seiten passenden Vertrags- und Gehaltsrahmen zu finden, sondern eher die Umstände eines mutmaßlichen Ausstieges“. Es gebe unterschiedliche Auffassungen, ob eine Ausstiegsklausel Teil des neuen Kontrakts sein soll und wenn ja, in welcher Höhe diese aufgenommen und wann sie aktivierbar sein soll.

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Parallel durchläuft der Defensivspieler ein Einbürgerungsverfahren. Sollte der torgefährliche Kopfballspieler die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, würde der dazugehörige EU-Status ihn für einige Topklubs aus dem europäischen Ausland noch interessanter machen und die TSG womöglich noch größere Konkurrenz bekommen.

Mannschaft kann für Argumente sorgen

Dem Vernehmen nach haben Vereine aus England, Spanien und Italien die Situation im Blick. Die TSG-Bosse setzen jedoch auf die gegenseitige Wertschätzung, die vor allem während der langen Verletzungsphase stets zu spüren gewesen sei.

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Ein gewichtigeres Argument wäre jedoch womöglich die Qualifikation für die Champions League. Acht Spieltage vor Saisonschluss liegen die Kraichgauer sensationell auf Platz drei und befinden sich auf Kurs, die beste Saison der Vereinsgeshcichte zu spielen.