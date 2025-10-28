Menü Suche
Bundesliga

Kompany gibt erfreuliches Bayern-Update

von Julian Jasch
Vincent Kompany ist guter Laune @Maxppp
Köln FC Bayern

Vincent Kompany kann personell so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen DFB-Pokalspiel (20:45 Uhr) gegen den 1. FC Köln gab Bayerns Cheftrainer zu verstehen, dass sowohl Josip Stanisic als auch Serge Gnabry und Raphaël Guerreiro wieder hundertprozentig fit sind. „Der Kader ist so, wie er sein muss, um in die drei kommenden Spiele zu gehen“, freute sich Kompany.

Am Wochenende kam das Trio gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) zunächst von der Bank. Nun dürften die zwischenzeitlich angeschlagenen Bayern-Profis auch wieder Startelfkandidaten sein. Verzichten muss Kompany weiterhin auf die Langzeitverletzten Jamal Musiala, Hiroki Ito und Alphonso Davies.

