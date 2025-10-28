Kompany gibt erfreuliches Bayern-Update

Vincent Kompany kann personell so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen DFB-Pokalspiel (20:45 Uhr) gegen den 1. FC Köln gab Bayerns Cheftrainer zu verstehen, dass sowohl Josip Stanisic als auch Serge Gnabry und Raphaël Guerreiro wieder hundertprozentig fit sind. „Der Kader ist so, wie er sein muss, um in die drei kommenden Spiele zu gehen“, freute sich Kompany.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Wochenende kam das Trio gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) zunächst von der Bank. Nun dürften die zwischenzeitlich angeschlagenen Bayern-Profis auch wieder Startelfkandidaten sein. Verzichten muss Kompany weiterhin auf die Langzeitverletzten Jamal Musiala, Hiroki Ito und Alphonso Davies.