Ayden Heaven (20) beschäftigt sich anscheinend mit einem Abschied von Manchester United. Der Innenverteidiger, der auch auf links agieren kann, steht einem Transfer im Januar offen gegenüber, berichtet die ‚BBC‘. Der englische U20-Nationalspieler präferiere eine Leihe, soll einen dauerhaften Wechsel aber auch nicht ausschließen.

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Heaven saß unter dem neuen United-Cheftrainer Mauricio Pochettino zuletzt 90 Minuten auf der Bank. Deswegen macht sich der vertraglich bis 2029 gebundene Linksfuß offenbar Gedanken um seine Einsatzzeiten.