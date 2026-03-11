Menü Suche
Dzeko verzichtet für Schalke auf riesige Summe

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
Edin Dzeko ist emotional @Maxppp

Der Wechsel zu Schalke 04 war für Edin Dzeko eine Herzensangelegenheit. Laut der ‚Sport Bild‘ schlug der Stürmer dabei eine siebenstellige Summe aus. Demnach wollte ihn der Paris FC unbedingt verpflichten und bot bis zum Saisonende 1,3 Millionen Euro Gehalt. In Gelsenkirchen begnügt sich der 39-Jährige mit 300.000 Euro.

Dennoch hat sich der Wechsel in den Kohlepott voll ausgezahlt. Mit acht Torbeteiligungen aus sieben Spielen ist Dzeko die personifizierte Aufstiegshoffnung. „Ich habe mich gefragt: Was will ich? Was brauche ich? Ich kam zu der Antwort: ein emotionales Stadion mit lauten Fans. Einen Verein, der mich noch einmal mitreißt. Da kam mir plötzlich Schalke in den Kopf“, erklärte er zuletzt.

