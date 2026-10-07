Schalke: „Wir haben Top-Spieler abgelehnt“

Der FC Schalke hat eine klare Vorstellung davon, welches Profil Neuzugänge haben müssen. Direktor Profifußball Maximilian Lüftl sagt gegenüber der ‚WAZ‘: „Wir springen in der Regel nicht auf jeden externen Tipp an, nur weil es irgendwo einen guten Spieler gibt, (…). Auch in diesem Transferfenster haben wir Top-Spieler abgelehnt. Es waren Jungs, die zweifelsfrei das Zeug haben, in der Bundesliga zu spielen – einige von ihnen haben das auch schon bewiesen –, aber sie haben nicht zu Schalke 04 gepasst.“

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Als wichtigste Märkte für die Knappen nennt der 32-Jährige Deutschland „und die angrenzenden Länder“. Lüftl bestätigt, dass sich der Bundesliga-Aufsteiger schon wieder inmitten der Vorbereitung des Winter-Transferfensters befindet: „Wir beschäftigen uns durchgängig mit der Kaderplanung, auch wenn ich Ihnen heute nicht sagen kann, welche konkreten Positionen wir im Winter besetzen wollen.“ Der Saisonstart verlief für Schalke mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen durchaus vielversprechend.