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2. Bundesliga

Wolfsburg holt neuen Angreifer

von Tom Steinmetzler - Quelle: Aftonbladet
Alexander Bernhardsson mit enger Ballführung @Maxppp

Alexander Bernhardsson hat seinen neuen Verein gefunden. Laut ‚Aftonbladet‘ steht der 27-jährige Angreifer vor einem Wechsel von Holstein Kiel zum VfL Wolfsburg. Die Ablösesumme für den schwedischen Nationalspieler (14 Spiele) soll rund fünf Millionen Euro betragen.

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In der vergangenen Saison war der flexibel einsetzbare Angreifer der Top-Torschütze der Störche. Mit dem Wechsel nach Wolfsburg bleibt Bernhardsson in der 2. Bundesliga. Auch der FC Valencia hatte Interesse gezeigt. Mit Gyan de Regt (22/Excelsior Rotterdam) steht bei Kiel schon ein Nachfolger in den Startlöchern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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