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Bundesliga

Musialas Gespräch mit Klopp

von David Hamza - Quelle: ran
1 min.
Jamal Musiala beim Warm-Up @Maxppp

Jamal Musiala hatte bereits Kontakt zum neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Auf Nachfrage von ‚ran‘ erklärt der Profi des FC Bayern: „Wir haben einen super Austausch. Ich freue mich auf die Zeit jetzt. Es ist ein super Moment, um mit den Spielern und Jürgen Klopp Rhythmus aufzubauen. Ich glaube, es wird eine gute Zeit.“

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Über seinen zuletzt viel diskutierten Gesundheitszustand sagt Musiala: „Ich fühle mich gut. Ich bin auf dem Platz, ich habe Freude, ich gebe Gas. Und das ist wichtig für mich.“ Gegen Union Berlin (7:0) verbuchte Musiala gestern ein Tor und einen Assist. Der 23-Jährige betont: „Die Spielfreude ist da. Weitere Schritte kann ich 100 Prozent noch machen. Und ich glaube, ich kann jetzt beim DFB auch Rhythmus aufbauen. Aber ich muss sagen, ich bin sehr glücklich auf dem Platz und das tut mir schon sehr gut.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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