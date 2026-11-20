Die Klubs der Premier League werden die Rechtskosten des Ligavorstands übernehmen, falls Sponsoren von Manchester City rechtliche Schritte gegen das Gremium einleiten, das die Skyblues in erster Instanz für schuldig befunden hatte, zwischen 2009 und 2018 gegen 114 Finanzvorschriften verstoßen zu haben. Das ergab laut ‚The Athletic‘ ein Treffen der Klubbesitzer und Führungskräfte am Donnerstag in London.

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Lediglich ein nicht namentlich genannter Verein stimmte gegen den Beschluss. Die Annahme des Antrags bedeutet, dass Richard Masters, der Geschäftsführer der Premier League, und die vier weiteren Mitglieder des Vorstands finanziell abgesichert sind, falls ein Gerichtsverfahren gegen sie als Privatpersonen angestrengt wird. Etihad Airways, der langjährige Trikot- und Stadionsponsor von ManCity, hatte im September erklärt, rechtliche Schritte gegen die unabhängige Kommission zu prüfen.