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Werder befördert Makiadi

von Tobias Feldhoff - Quelle: DeichStube
Cédric Makiadi weist den Weg @Maxppp

Ex-Profi Cédric Makiadi übernimmt zur kommenden Saison die U23 beim SV Werder Bremen. Laut Informationen der ‚DeichStube‘ ist dieser Schritt bereits intern beschlossen, aber noch nicht öffentlich kommuniziert.

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Momentan coacht Makiadi, der von 2013 bis 2015 für die Grün-Weißen in der Bundesliga auflief, die U19 der Bremer. Bei der U23 beerbt der frühere Mittelfeldspieler Interimstrainer Thomas Wolter, der wiederum von Christian Brand übernommen hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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